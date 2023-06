Italia | Acerbi | «Cambiato tanti interpreti | non era facile»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 18 giugno 2023) Le parole di Francesco, difensore dell’, dopo la vittoria degli azzurri contro l’Olanda in Nations League Francescoha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria degli Azzurri in Nations League. Di seguito le sue parole. PAROLE – «Abbiamo, l’Olanda è una squadra forte e batterla non è mai. Adesso vacanze, perché ci vuole. Poi si va in ritiro e si vedrà quando sarà il momento. Buongiorno? C’è bisogno di ragazzi giovani che vogliono emergere. Anche se sbagliano, fa niente. Buongiorno ha fatto una buonissima partita: è un ragazzo umile, si vede e ha personalità. Farà sicuramente strada. Ha tutto per fare qualcosa di importante, dipenda da lui».