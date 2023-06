Israele vs Andorra – probabili formazioni

(Di domenica 18 giugno 2023) Cercando di recuperare terreno sulle prime due del Gruppo I,continua la sua ricerca di qualificazione a Euro 2024 lunedì 19 giugno, quando ospitaal Teddy Stadium di Gerusalemme. Dopo aver battuto la Bielorussia con una rimonta tardiva venerdì scorso, gli uomini di Alon Hazan si aspettano di registrare una serie di vittorie consecutive superando una delle più piccole d’Europa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAvendo raccolto un solo punto nelle due partite iniziali – un pareggio per 1-1 contro il Kosovo seguito da una sconfitta per 3-0 in Svizzera tre giorni dopo –è rimasto indietro nella corsa alle ...

La classifica vede in testa la Svizzera 9 punti, davanti a Romania (7),(4), Kosovo (3),(1), Bielorussia (0). Nel girone D il Galles viene battuto in casa per 4 - 2 dall'Armenia ......vinto 1 - 2 incon i gol di Freuler e Amdouni nel primo tempo. I padroni di casa hanno reso meno pesante il ko accorciando le distanze al 67' con Vasconcelos. Torna a sperare, infine,...... Armenia - Lettonia (18:00), Turchia - Galles Gruppo H : Finlandia - San Marino (18:00), Irlanda del Nord - Kazakistan , Slovenia - Danimarca Gruppo I : Bielorussia - Kosovo ,, ...

La Svizzera non brilla ma batte Andorra RSI.ch Informazione

La Svizzera ha ottenuto la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni a Euro 2024. Senza strafare la squadra di Yakin l'ha spuntata in casa di Andorra per 2-1, lo stesso risultato del 2016. I ros ...