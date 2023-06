Ispezione nel palazzo dove viveva Kata | trovato cellulare in cassonetto

(Di domenica 18 giugno 2023) su Tg. La7.it - L'ex hotel Astor è di nuovo sotto la lente dei carabinieri. Si cerca la più piccola traccia, il più piccolo dettaglio, il minimo indizio per ritrovare all'interno ...

E per questo oggi prevista anche l'dei tecnici del Gruppo d'intervento speciale (Gis) dei carabinieri. Si tratta di specialisti esperti nell'uso di apparati tecnici ad alta tecnologia, ...La bimba nascosta in un'intercapedinefrattempo la polizia ha sgomberato l'intero stabile . La procura ha posto sotto sequestro l'ex ... All'parteciperanno due tecnici inviati dal Gis. Si ...All'indomani dello sgombero, i carabinieri hanno avviato una maxidell' ex hotel Astor di Firenze , sgomberato sabato nell'ambito delle ricerche della ... Con lo sgombero,giro di nove ore ...

Maxi ispezione nel palazzo da cui è sparita Kata: testimonianze e movente, cosa è emerso Virgilio Notizie

FIRENZE — A una settimana esatta dalla scomparsa di Kata, la bambina peruviana di 5 anni che sembra essere stata inghiottita dall’hotel occupato abusivamente da tante famiglie, è arrivato lo sgombero.Il rapimento di Kata avvenuto nell'hotel Astor occupato a Firenze è legato a doppio filo ad un caso di tentato omicidio avvenuto nello stesso posto. Ne sono convinti gli inquirenti: Mia Kataleya Chicl ...