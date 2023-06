“Isola” | Ilary Blasi costretta a farlo | l’annuncio choc in diretta a Cristina Scuccia

(Di domenica 18 giugno 2023)dei Famosi,: il triste annuncio ain– Manca davvero poco al gran finale dell’«dei famosi», il reality show di Canale 5 condotto da. In queste ultime ore una delle concorrenti più amate di quest’ultima edizione ha avuto una sorta di “crollo”, dovuto probabilmente alla stanchezza sia fisica che mentale, determinata dalla difficile situazione in Honduras. La lontananza dagli affetti ha cominciato a farsi sentire e l’ex Suorsi è abbandonata ad uno sfogo. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche:travolta dalle critiche su Instagram: cosa è successo Leggi ...

Mancano poco più di 24 ore per la finale de ' L'dei famosi ', il reality show di Canale 5 condotto daBlasi. Oltre a Pamela Camassa, nella giornata di venerdì sono stati proclamati altri cinque finalisti : Marco Mazzoli, Alessandra ...Kate incanta al Trooping the Colour, Louis ruba la scena con un gesto inaspettatoBlasi, i Rolex (di Totti) e la valutazione all': 'Chiudi gli occhi e dimmi anno e quotazione' Il post ...Sebbene gli ascolti di programmi come il Grande Fratello Vip e l'dei Famosi siano sempre su ...Blasi umilia Helena: "Dipendesse da me", demolito l'autore di Mediaset

"L'Isola dei famosi", Ilary Blasi torna a scherzare sui Rolex di Totti con lo "Zoo di 105" TGCOM

Secondo il sito di scommesse "Eurobet", il grande favorito per la vittoria finale della diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi" sarebbe Marco Mazzoli.Ilary Blasi all'Isola dei famosi fa una battuta sui Rolex ed il riferimento alla vicenda legata all'ex marito è piuttosto evidente. Ilary Blasi trova sempre il modo per finire al centro del gossip. Pr ...