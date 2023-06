Isola dei Famosi | Ilary Blasi svela il suo futuro nel reality show di Canale 5 | ecco cosa ha dichiarato la conduttrice

(Di domenica 18 giugno 2023)confermata al timone della prossima edizione de L'dei?: "Meglio non fare progetti".

L'attesa è finita! Domani, lunedì 19 giugno 2023, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la finalissima della diciassettesima edizione de L'Famosi . Nell'attesa, Ilary Blasi ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato il suo futuro nel reality show . Ilary Blasi al timone della prossima stagione de L'...Dopo 72 giorni di sofferenze, digiuni e prove, sono sei i naufraghi finalisti dell'Famosi . Oltre a Pamela Camassa si contenderanno il titolo della vittoria Luca Vetrone , Marco Mazzoli , Andrea Lo Cicero , Cristina Scuccia e Alessandra Drusian . Tra i colpi di scena, la ...Fotogallery - Le immagini di Raffaella Carrà VERSO LA FINALISSIMA Fotogallery -Famosi, le emozioni della semifinale ATTORE E MUSICISTA Fotogallery - Ronn Moss pubblica il suo nuovo album GUARDA GLI SCATTI Fotogallery - Addio a Treat Williams attore di 'Hair' e '...

A tre giorni dalla finale dell’Isola dei Famosi 2023, con la semifinale di questa sera si scopriranno tutti i naufraghi che conquisteranno un posto per la finale. La prima finalista… Leggi ...Corinne Clery ha fatto una rivelazione inaspettata in merito al comportamento di Cristina Scuccia su L'Isola dei Famosi.