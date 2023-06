Isola dei Famosi | Cristina Scuccia torna a parlare del suo amore segreto | Basta non voglio più nascondermi!

Nel video, il cantante inquadra Francesco Totti che alza le mani in segno di vittoria mostrando l'anello che ha in comune con Noemi Bocchi, dopo la separazione dalla conduttrice dell'...Improvvisamente però, la conduttrice dell'Famosi si è accorta di avere l' antitaccheggio sulla camicia nuova. Ma andiamo a vedere cosa è successo. Ilary Blasi, i Rolex (di Totti) e la ...A poche ore dalla finale dell'Famosi , l' attrice francese ed ex naufraga Corinne Clery ha sganciato una bomba su una delle concorrenti. Questa volta a essere al centro dello scoop è stata Cristina Scuccia , l'ex suora ...

"L'Isola dei famosi", Ilary Blasi torna a scherzare sui Rolex di Totti con lo "Zoo di 105" TGCOM

Isola 17, Corinne Clery difende Helena Prestes e sbugiarda Cristina Scuccia: “Ho notato tante piccole cose che…” L’ex naufraga è molto sicura: “Se non fosse… Leggi ...La promessa di Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi: la cantante è pronta a dire tutta la verità sulla persona misteriosa di cui ha parlato.