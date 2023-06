Isola 17 | Vladimir Luxuria | “Ecco chi mi auguro che vinca!” Poi l’inaspettata frecciatina a Daniele Dal Moro

(Di domenica 18 giugno 2023), opinionista della diciassettesima edizione de L’dei Famosi, ha detto la sua su alcuni dei naufraghi. L’attivista, parlando ai microfoni di Turchesando, il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi, si è innanzitutto espressa su Helena Prestes. In particolare, sulla veridicità della relazione con Carlo Motta, messa in discussione da Gian Maria Sainato: Allora, io sapevo di questa relazione con Carlo e dovendo commentare l’sono andata a spiare un po’. Sono andata sul profilo Instagram di Carlo e poi l’ho conosciuto…Mi è sembrato molto dolce e ho detto “Helena questo se lo magna” a livello di carattere. Non so da quanto stanno insieme, certo è che Gian Maria ha molto cambiato l’atteggiamento…Appena è arrivato sull’altrasi è messo con la ...

... esprime ora alcuni dubbi: la concorrente, infatti, racconta di aver paura di non trovare più il suo amore dopo aver finito L'. Mentre c'è chi, come l'opinionistaLuxuria, si chiede se ......danno comunque una idea su chi possa davvero essere il favorito per la vittoria finale de 'L'... ove tra le più severe ritroviamoLuxuria che nel corso della semifinale ha lanciato una ...Ecco cosa pensa il noto personaggio televisivo sul nuovo compagno della conduttriceLuxuria , la famosa e amata opinionista de L'dei Famosi che di recente ha fatto un azzardo, si è ...

Isola, le pagelle e i finalisti: l’ex suor Cristina, perché non dice con chi sta (voto 4) Mazzoli ha... Corriere della Sera

Vladimir Luxuria vs Helena Prestes Nonostante manchino pochi giorni alla finale de L’Isola dei Famosi, sembrerebbero esserci ancora diverse tensioni tra i naufraghi. In particolare in queste ore c’è ...Secondo il sito di scommesse "Eurobet", il grande favorito per la vittoria finale della diciassettesima edizione de "L'isola dei famosi" sarebbe Marco Mazzoli.