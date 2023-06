Isola 17 | le anticipazioni della finalissima

Leggi su isaechia

(Di domenica 18 giugno 2023) Andrà in onda domani sera come di consueto su Canale 5 ladiciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi per il terzo anno consecutivo. La conduttrice sarà affiancata dagli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In diretta dall’Honduras, Alvin. Chi vincerà L’dei Famosi fra Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero, Marco Mazzoli, Cristina Scuccia, Luca Vetrone e Alessandra Drusian? Gli scommettitori puntano tutto sullo speaker radiofonico, rimasto “orfano” di Paolo Noise. Potrebbero insidiargli il primo posto la showgirl Pamela Camassa e l’ex suora Cristina Scuccia. Intanto ecco quello che vedremo nella puntata di domani sera: L’ultima puntata del reality sarà costellata di prove e televoti flash che i naufraghi rimasti in gioco – Pamela Camassa, Andrea Lo ...