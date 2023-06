Isabella Rossellini | la grande avventura

(Di domenica 18 giugno 2023) Vanity Fair compie 20 anni. Vent'anni di incontri, di emozioni, di avventure e scoperte. Per questo straordinario anniversario ripubblicheremo dal nostro archivio, ogni giorno, alcuni pezzi indimenticabili. Questa è un'intervista adel 2020 che riprendiamo ora in occasione del compleanno dell'attrice, che, in questo 18 giugno 2023, compie 71 anni

A proposito di interpreti, da segnalare la presenza in cartellone di Lino Guanciale, Sebastiano Lo Monaco, Stefano Massini, Giuliana De Sio, Alessandro Haber,, Gabriele Lavia, ...... un inglese trentenne che si ritrova nella campagna italiana, ha un rapporto affettuoso con Flora, la madre della donna che ha amato ma che ha perduto, interpretata da: "Ammiro ...A un libero pensatore è dedicato il nuovo one woman show di: 'Darwin's Smile' è un monologo che riconcilia i mondi di arte e scienza a partire da Charles Darwin e dal suo libro 'L'...

18 giugno 1952, nasce Isabella Rossellini - Spettakolo.it Spettakolo.it

Il documentario della Rai “Azzurro Shocking, come le donne si sono riprese il calcio”, ideato dalla Direzione Comunicazione in occasione degli.Usa il pulsante “Accetta” per acconsentire. Chiudi questa informativa per continuare senza accettare.