Irlanda del Nord vs Kazakistan – probabili formazioni

(Di domenica 18 giugno 2023) L’delcercherà di ottenere la seconda vittoria della campagna di qualificazione a Euro 2024 quando ospiterà illunedì 19 giugno I visitatori, invece, sperano di ottenere la terza vittoria consecutiva dopo aver battuto Danimarca e San Marino nelle due partite precedenti. Il calcio di inizio didelvsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitadelvsa che punto sono le due squadredelL’delha iniziato la sua campagna di qualificazione con una vittoria per 2-0 in trasferta contro San Marino, ma ha poi subito sconfitte consecutive per 1-0 contro Finlandia e ...