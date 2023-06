Ipotesi rescissione | colpo di scena in casa Milan

Leggi su rompipallone

(Di domenica 18 giugno 2023) Tra le tante delusioni vissute in stagione, una in particolare ha superato tutti in questa speciale classifica. Proprio per questo, i rossoneri starebbero pensando alla clamorosa. Non è stata la stagione che tutti i tifosi rossoneri attendevano per i proprio. La squadra di Pioli arrivava infatti alla stagione 2022/23 come campione d’Italia, ma tante sono state le delusioni vissute dal diavolo nel corso dell’annata. Le sconfitte arrivate di sorpresa, i vari infortuni, l’aver perso il treno diretto al titolo già nei primi mesi di campionato e le sconfitte subite nei derby sono solo alcune delle pesanti batoste subite dal. Il tutto però è senz’altro figlio di una pessima campagna acquisti, prodotta dal club dio la scorsa stagione. Con Vranckx ed Adli praticamente ...