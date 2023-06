(Di domenica 18 giugno 2023) La morte, anche se prevedibile ed annunziata, lascia sempre una forma di stupore ed incredulità. L’impronta di Silvio Berlusconi sugli anni Ottanta e Novanta del Novecento è stata così forte e così totale che la sua fine appare oggi, anche per i suoi detrattori di allora, avvolta in una sorta di inc

Da ex sessantottino non capivo la caccia ai soldi di Silvio Berlusconi . Però, prima a Tele Milano e poi a La Cinq, mi ha regalato la possibilità di intrecciare cultura e tv commerciale. Una libertà ......di Garattini allora presidente del CUF) e per il suo metodo di cura dei tumori... Secondofare una sperimentazione su farmaci che non sono stati validati da studi adeguati è una ...Mia figlia mi ha detto che è statostesso a volermi sentire, anche se lei era ormai maggiorenne ... "non volevi cambiare il mondo" io rispondo che non c'è nulla di piùche cogliere ...

Io rivoluzionario, lui imprenditore. Ma uniti dalla passione visionaria La Verità

Di lui ho sempre molto ammirato la parabola personale ... è stata voluta e costituita da Domenico Bosatelli nel luglio 2019. Grazie anche alla sua rivoluzionaria visione imprenditoriale, la società è ...Pharrell Williams ha lanciato la prima campagna per Louis Vuitton, la Maison che lo ha scelto come nuovo direttore creativo della linea uomo ...