(Di domenica 18 giugno 2023) La morte, anche se prevedibile ed annunziata, lascia sempre una forma di stupore ed incredulità. L’impronta di Silvio Berlusconi sugli anni Ottanta e Novanta del Novecento è stata così forte e così totale che la sua fine appare oggi, anche per i suoi detrattori di allora, avvolta in una sorta di inc

Il nipote e custode dell'eredità delcomunista russo Leon Trotsky, Esteban Volkov, è morto a Città del Messico all'età di 97 anni. Lo ha annunciato il museo da...Senza diavrebbe stravinto la "gioiosa macchina da guerra" di Achille Occhetto , anche perché ... I tre Berlusconi TADF: Quanti Berlusconi ci sono stati in trent'anniin principio, ...È un pensiero". L'entusiasmo e la passione con cui il professor Ceccharelli spiega i ... Buthan, Nepal e altre nazioni di quell'area, due anni in Francia e oggi in Italia,e la ...

Io rivoluzionario, lui imprenditore. Ma uniti dalla passione visionaria La Verità

Era considerato in Messico come l'ultimo testimone ancora in vita dell'assassinio di Trotsky, ucciso con un colpo di piccozza in testa dall'agente segreto del Commissariato del popolo per gli affari i ...Di lui ho sempre molto ammirato la parabola personale ... è stata voluta e costituita da Domenico Bosatelli nel luglio 2019. Grazie anche alla sua rivoluzionaria visione imprenditoriale, la società è ...