Il club bianconero, in attesa di risolvere l'Cristiano Giuntoli con il Napoli, ha l'... legato direttamente al futuro contrattuale di Adrien, sono molteplici i reparti che la Juve ...In attesa di risolvere l'Adrien, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, il club potrebbe metter mano ad un'uscita pesantissima del proprio organico. Dopo aver già salutato l'...Anchepotrebbe essere sacrificato qualora arrivasse una buona offerta per gennaio, visto che ... Milinkovic - Savic,Juve - Lazio. Sempre restando a centrocampo, va ricordato che i ...

Intrigo Rabiot: la Juve aspetta, spunta il Barcellona Calciomercato.com

La Juve si ritrova tra le mani la chiave per sbloccare l'operazione di ritorno di Achraf Hakimi al Real Madrid ...La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo una stagione conclusa con l'eliminazione in semifinale di Europa League e il settimo posto in Serie A, è alle ...