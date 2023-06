Inter | preparatore dei portieri | la scelta di Marotta

(Di domenica 18 giugno 2023) Dovrebbe essere Giuseppe Spinelli il nuovodeidell’. Giuseppeavrebbe spinto per la sua candidatura.DEI– Secondo quanto riportato dal sito di SportItalia, sarà Gianluca Spinelli il nuovodeidell’. L’amministratore delegato della società nerazzurra, Giuseppe, ha spinto per la candidatura del 56enne milanese. Spinelli ha lavorato nelle ultime quattro stagioni al PSG. Nel corso della sua carriera ha lavorato anche al Chelsea e nella Nazionale azzurra (con Gian Piero Ventura e con Antonio Conte). Dopo dieci anni saluterà dunque Adriano Bonaiuti. Fonte: SportItalia.com-News - Ultime notizie e calciomercato ...

