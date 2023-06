Inter | il top player ha deciso il suo futuro! Incontro fissato | ”Voglio restare a tutti i costi”

(Di domenica 18 giugno 2023), il tophail suoEcco che cosa sta accadendo in queste ore: vuole rimanere a Milano. Il mercato dell’entra già nel vivo e alcune operazioni di mercato sono già in stato avanzato, mentre altre possono regalare dei colpi di scena davvero notevoli. I nerazzurri hanno intenzione di proseguire la Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... in caso di partenza di Rabiot la Juve va dritta su Milinkovic - Savic, c'è stato già un altro incontro con il suo procuratore Kezman, Milinkovic Savic piace anche all', lo vuole Inzaghi ma ...Digitalbits è, non a caso, sparita dalle maglie di Roma e. Anzi, proprio nella finale con il ... Sicuramente se confrontiamo questo dato con quelli degli altriclub, è facile notare che si ...Aspettando l'happy - end in merito al suo futuro ancora in bilico trae Chelsea , il belga dice Il bomber sottolinea poi di essere

TOP NEWS ORE 13 - Lukaku chiaro, vuole solo l'Inter. Dzeko vicino ... L'Interista

Juve, l'ex attaccante spagnolo Llorente fa il punto della situazione, fra mercato e scelte future. Con qualche consiglio.Quali sono gli attaccanti della top 5 fantamedia per la passata stagione di Serie A Scoprili assieme a noi e scegli i tuoi prossimi bomber.