Inter | Frattesi preferito a Milinkovic-Savic | i motivi ? TS

(Di domenica 18 giugno 2023) L’vuole affondare il colpo che porta il nome di Davide. La concorrenza è diversa, ma il centrocampista del Sassuolo ècomunque adella Lazio. Isecondo Tuttosport.? Su Davidec’è tanta concorrenza ma l’spera di riuscire a battere le rivali, specialmente Juventus e Roma, sul tempo (vedi QUI). In ogni caso, secondo Tuttosport, il centrocampista del Sassuolo resta ildei nerazzurri per due. Il primo è legato all’ingaggio, perchéè legato alla Lazio fino al 2024. Quindi l’operazione sarebbe più complicata da imbastire visti i tempi stretti. Il secondo è legato al ...

...pareva essere quello di Davide, altro giocatore che piace ad Allegri sin dai tempi del Monza. Ma l'asta creatasi per il centrocampista del Sassuolo ha fatto lievitare il prezzo e ora l'...I giovani centrocampisti sono l'altro oggetto del desiderio dei club:pronto per l'asta. L'in pole, ma anche il Milan non scherza. Il Sassuolo venderà a caro prezzo come ha sempre ...'L'per prenderedeve vendere. È in vantaggio, l'ha bloccato, ma finché non vende. L'unica squadra che è fuori è la Juve con il rinnovo di Rabiot. Il francese sembra intenzionato a ...

Inter, l'Union Berlino spinge per Gosens: il suo addio porterà Frattesi La Gazzetta dello Sport

Il Napoli ha da poco sciolto il primo nodo della stagione, con l’ufficialità di Rudi Garcia come mister a dare il via all’annata 2023/2024. Dovrà essere il campionato delle conferme per gli azzurri, c ...La Juve cerca un rinforzo per il centrocampo e potrebbe andare con decisione sul giocatore della Lazio in uscita ...