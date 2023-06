Inter | Asllani chiarisce | «Non vorrei andare via in prestito»

(Di domenica 18 giugno 2023) Kristjan, centrocampista dell’, ha parlato a Panorama del suo futuro e della sua prima stagione in nerazzurro Kristjan, centrocampista dell’, ha parlato a Panorama del suo futuro e della sua prima stagione in nerazzurro. LE PAROLE – «visto il poco minutaggio? No, qui all’posso imparare molto per esempio da Calhanoglu e Brozovic. Voglio rimanere».

Asllani: "Non c'è alcuna possibilità che lasci l'Inter, sono cresciuto al fianco di Calha e Brozovic" L'Interista

