Influencer | Youtuber | guadagni facili | l’umanità è alla deriva

Leggi su ildenaro

(Di domenica 18 giugno 2023) Continuavano a filmare anche dopo avere travolto e distrutto la smart e ucciso un bambino di 5 anni È un’umanità allo sbaraglio, senza più valori, se non guadagnare e apparire. A 20 anni un tempo si sognava a occhi aperti l’amore e la conquista del futuro. Oggi basta una sniffata e un progetto senza ideali né studio e neppure sacrifici.sono i Carneade di oggi. Siccome nessuno glielo impedisce, non sanno di avviarsi al fallimento. È accaduto a Roma, ma succede ovunque. Pur essendo all’inizio della loro esperienza pare cheno già 200mila euro l’anno, e non finiscono in prigione per uccidere ancora. Un’ecatombe il naufragio nel Mar Ionio, più di 100 bambini annegati. Nessuno ha risposto all’rme Ignorate le telefonate disperate dell’imbarcazione in difficoltà. Si potevano ...