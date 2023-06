Incubo Berrettini | fuori dal Queen' s prima di giocare | cosa è accaduto

(Di domenica 18 giugno 2023) Con i 750 punti persi tra Stoccarda e's, il tennista romano finiràdalla Top 30 e non sarà testa di serie a Wimbledon

Prosegue il 2023 dadi Matteo. Il tennista romano si è ritirato dal Queen's ancora prima di giocare : ora perderà molte posizioni nel ranking ...Prosegue la stagione dadell'ex finalista di Wimbledon. Ora è fuori dai primi 32 del mondo Matteonon giocherà il torneo del Queen's a Londra , l'ATP 500 su erba dove aveva vinto le ultime due edizioni. Lo ...... piazza due break e chiude piuttosto velocemente 6 - 2 in meno di un'ora e mezza di gioco: l'... 9, mentreesce dalla top 20. Best ranking per Arnaldi: grazie alla vittoria a Heilbronn ...

Clamoroso Berrettini, crisi senza fine: si ritira prima di giocare al Queen's! Corriere dello Sport

Berrettini, ennesimo forfait Doveva essere l'anno della rivalsa per Berrettini ma questo 2023 si sta rivelando un vero incubo sportivo per il tennista romano. Dopo le rinunce a Roma e al Roland Garros ...Allarme rosso per Matteo Berrettini. Il tennista romano ha dovuto rinunciare al torneo del Queen's a Londra, antipasto di Wimbledon: l'atleta azzurro, che una settimana fa aveva perso malamente contro ...