Incidente Youtuber | il messaggio del noleggiatore del Suv

Leggi su 361magazine

(Di domenica 18 giugno 2023) : “il nostro compito è offrire servizi, il ruolo di educatori spetta ai genitori” A tre giorni dal terribileche ha coinvolto 4e in cui ha perso la vita un bimbo di cinque anni, arriva ildell’azienda che ha noleggiato il suv. In un post su Facebook il titolare dell’autonoleggio Skylimit rent, chiarisce i fatti anche dopo la marea di insulti e minacce ricevute via social e che hanno coinvolto anche la sua società: “Tutti sanno quanto generalmente siamo attivi sui social, questi giorni di silenzio sono motivati dal forte dolore che proviamo per quanto accaduto. Siamo scossi e addolorati della tragedia consumatasi, e il nostro pensiero è rivolto alla famiglia del piccolo. Ci rincresce constatare, pero, che l’opinione pubblica sia stata fuorviata da una cattiva informazione normativa, che sta mettendo ...