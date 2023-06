Incidente Roma | si indaga su cellulari e telecamere TheBorderline | “Lasciamo YouTube”

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 18 giugno 2023) Girandole e peluche: non si arresta l’ondata di commozione in ricordo del piccolo di 5 anni morto dopo essere stato travolto da una Lamborghini guidata da alcuni ragazzi a Casal Palocco a, mentre era in macchina con mamma e sorellina. Per i risultati dell’autopsia, effettuata ieri, sarà necessario attendere qualche giorno. Lo stesso vale per le indagini. Una svolta importante potrebbe arrivare dopo che la Procura ha sequestrato idei ragazzi del collettivo dir “The Borderline”, di cui fa parte Matteo Di Pietro, che guidava la macchina al momento dell', alla ricerca di dettagli appena prima o dopo l’impatto, e ha acquisito le immagini dellea bordo della Lamborghini. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delleposizionate su ...