Incidente Roma | la fidanzata dello youtuber | “Sono sconvolta ma io non c’ero su quella macchina” E chiude i profili social “per minacce”

(Di domenica 18 giugno 2023) Giulia Giannandrea,Matteo Di Pietro indagato per la morte di Manuel Proietti, di 5 anni, ha deciso dire i suoi: «Io non merito le accuse e leche ho ricevuto»

, youtuber impegnati in una sfida web travolgono con il loro Suv una Smart: morto bimbo di 5 ... la quale ha provocato unin cui è morto un bimbo di 5 anni. Un fatto di una gravità ...Giulia Giannandrea, fidanzata dello youtuber Matteo Di Pietro indagato per la morte di Manuel Proietti, di 5 anni, ha deciso di chiudere i suoi profili ......digitale nei confronti dello Youtuber Matteo Di Pietro continua in relazione all'di Casal ... Nel video, il padre guida una supercar attraverso le strade dia una velocità considerevole (...

Incidente Roma, testimone: "Filmavano le auto distrutte e ridevano" | I genitori dei cinque youtuber: "Solo una bravata" TGCOM

Lo youtuber Matteo Di Pietro coinvolto nell'incidente a Roma a Casal Palocco compare in un video con suo padre senza cintura di sicurezza su una Ferrari.Dietro la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche. Matteo Di Pietro, per esempio, lo youtuber che era ...