Incidente di Casal Palocco | Vincenzo de Luca contro gli youtuber | “Sono farabutti | assassini | speculatori”

L'inchiesta va avanti. Il pubblico ministero titolare dell'inchiesta ha affidato l'incarico per l'autopsia sul corpo del piccolo Manuel morto nell'stradale diPalocco che vede iscritto nel registro degli indagati Matteo Di Pietro, il ventenne che era alla guida del Suv Lamborghini. Nel procedimento si ipotizzano i reati di ...Giulia Giannandrea, fidanzata dello youtuber Matteo Di Pietro, indagato per l'diPalocco, alle porte di Roma in cui è morto Manuel Proietti, di 5 anni, ha deciso di chiudere i suoi profili social per le troppe minacce ricevute. Lo ha annunciato la stessa giovane ...La tragica morte del piccolo Manuel aPalocco ha portato alla luce diverse storie, alcune delle quali spiegano dinamiche complesse. Matteo Di Pietro, noto youtuber coinvolto nell'mentre ...

Questi sono i vostri figli. State attenti a dissociarvi troppo da questa terribile disgrazia” “La notizia di Casal Palocco degli youtuber coinvolti nel terribile incidente ha toccato un nervo scoperto ...L’accusa dello streamer Blur: «Ora i cinquantenni giudicano il nostro lavoro, ma sono loro che metto in mano ai bambini di 5 anni il cellulare» ...