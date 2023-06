Incidente Casal Palocco | i follower degli youtuber aumentano | mentre Gassmann e Ammaniti lanciano un appello

Non si parla d'altro, sarebbe strano il contrario. Protagonisti e protagoniste dei canali YouTube, Tik Tok e Twitch commentano il drammaticostradale diPalocco . Nei giorni scorsi qualcuno ha già tentato di difendere i The Borderline " Matteo di Pietro, che era al volante della Lamborghini, la sua fidanzata Giulia ...Dietro la morte del piccolo Manuel aPalocco , si celano diverse storie. Alcune non c'entrano nulla, ma spiegano diverse dinamiche. ...al volante della Lamborghini al momento del tragico,...... sono costretta a intervenire per dire che io non ero presente nell'auto dell'. Non sono una youtuber - chiarisce - e sono totalmente estranea ai fatti. Il mio nome e la mia foto sono stati ...

Incidente Casal Palocco, dai video delle telecamere puntate sull'incrocio la possibile svolta delle indagini TGCOM

Come nel passaggio dall'alta alla bassa marea l'acqua che si ritira scopre il fondale sommerso, l'incidente che ha coinvolto Matteo Di Pietro ed è costato ...La famiglia Di Pietro si trova al centro delle polemiche dopo l'incidente causato dal giovane Matteo Di Pietro e che ha causato la morte di Manuel. Chi è Paolo Di Pietro e perché se ne sta parlando