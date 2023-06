Incidente all’uscita dell’A16 | morto una 45enne

Basta il minimo errore e non hai via di'. E il pensiero ... un caro amico del giovane morto nel tragico. 'Non ... Abitavamo uno a fianco'altro e avevamo la stessa età . Era un ...... il papà di Manuel, 5 anni, morto nel terribiledi mercoledì a Casal Palocco su Matteo Di Pietro, alla guida della supercar che ha travolto la Smart della compagnadell'asilo. L'...... l'elicottero è giugno nei pressi dell'dell'abisso ... Il ferito è stato preso in carico, una volta uscito'esterno, dall'...abisso ottavo nano claut esercitazione soccorso alpino...

Incidente all'uscita dell'A14dir. Vettura si ribalta, due giovani feriti il Resto del Carlino