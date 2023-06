Incidente a Casal Palocco | la possibile svolta dalle telecamere | i dubbi sulla dinamica | la Mercedes nera accanto alla Lamborghini

(Di domenica 18 giugno 2023) Lae la. Con due nuovi elementi proseguono le indagini per ricostruire ladell’dicostato la vita al piccolo Manuel Proietti, morto a causa dello schianto tra laUrus guidata dagli youtuber del canale TheBorderline e la Smart ForFourquale il bambino di 5 anni viaggiava con la madre. Diversi testimoni affermano di aver visto lanell’ambito dell’impatto. L’auto era intatta, accostata al marciapiede sullo stesso lato della carreggiata dal quale proveniva la. L’ipotesi, quindi, su cui lavorano i vigili urbani, è quella di un coinvolgimento dell’auto, con a bordo una donna, ...

... aPalocco, dove lo scorso mercoledì il potente Suv con a bordo cinque youtuber del gruppo si ... La immagini saranno importanti per chiarire con esattezza la dinamica dell'. Ieri è stata ...Gli autori, dopo l'nel quale, mercoledì scorso, uno dei fondatori del gruppo, Matteo Di ... nel quartiere romano diPalocco, hanno deciso di non proseguire la loro attività "I ...... il Sì di Paolo e Regina: fidanzati da giovanissimi si ritrovano dopo 55 anniPALOCCO Fotogallery - Il padre dello youtuber in Ferrari senza cintura le foto Fotogallery - A Torino ...

Incidente a Casal Palocco, la possibile svolta dalle telecamere: i dubbi sulla dinamica, la Mercedes nera accanto alla ... Open

I TheBorderline annunciano l'addio dai social: uno dei fondatori, Matteo Di Pietro, è indagato per l'omicidio stradale del piccolo Manuel ...Chiude TheBorderline, creato nel 2020 da un gruppo di youtuber, che ha catturato l'attenzione di milioni di utenti della rete e circa 600 mila iscritti. Gli autori, dopo l'incidente nel quale, mercole ...