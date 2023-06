In Vaticano tutto è collegato | sul caso Orlandi parla l' ex agente di Gladio

(Di domenica 18 giugno 2023) «Il fratello di Emanuelafa benissimo a non arrendersi anche dopo quarant'anni per avere una parola di verità ma stia attento a non lasciarsi trascinare nelle paludi». Antonino Arconte è stato undella struttura segreta, che incontrò il capo delle Guardie Svizzere Estermann nel marzo ‘98 poche settimane prima della sua morte. Pietroha sempre pensato che le due vicende siano legate da un filo rosso. È così? La domanda fatta dall'Adnkronos all'ex, che replica così: «La mia, in questo, è una opinione. Se avessi qualcosa di concreto su Emanuela lo direi. Tuttavia credo che insia. Pietrofa benissimo ad andare avanti. ...

Se avessi qualcosa di concreto su Emanuela lo direi. Tuttavia credo che in Vaticano sia tutto collegato. Pietro Orlandi fa benissimo ad andare avanti. Qualcosa nella nebbia, scavando, - sottolinea ...(Adnkronos) – “A quarant’anni dalla scomparsa di mia sorella Emanuela spero di sentire parole di speranza dal Papa su questa vicenda che attende verità e giustizia” dal 1983. Pietro Orlandi, il prossi ...