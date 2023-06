In Svizzera vince il sì al referendum per la neutralità carbonica entro il 2050

Si è chiusa oggi con una cronometro individuale di 25,7 chilometri da St. Gallen ad Abtwil l'edizione numero 86 del Giro di. Un'edizione purtroppo che resterà nella storia per la tragedia di Gino Mader, morto per la caduta in un burrone durante la quinta frazione. Nell'ottava ed ultima tappa ad imporsi è Juan ...I sostenitori del piano hanno affermato che lasarà duramente colpita dal riscaldamento globale e sta già vedendo gli effetti dell'aumento delle temperature sui suoi famosi ghiacciai. ...il doppio Senior maschile di Rambaldi e Sartori, che in assenza della Croazia dominano ... terzi a un secondo e mezzo dallae beffati per il bronzo per appena 14 centesimi dalla Francia. ...

Svizzera, al referendum vince il sì: "Zero carbone entro il 2050" TGCOM

Azzurri all’estero: in Svizzera il quattrocentista comincia bene la stagione, la mezzofondista è terza a Vienna con il PB dei 5000. Progressi nei 1500: Meslek a Nizza 3:34.53, Bussotti a Dessau 3:35.9 ...La maggioranza dei cittadini svizzeri ha votato a favore di una proposta di legge che mira a introdurre nuove misure climatiche per limitare drasticamente le emissioni di gas serra entro il 2050.