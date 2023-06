In carrozza sui nuovi Trenord ma ne mancano all’appello altri 111 Presentato in pompa magna il primo mezzo M5S e Pd | ora aspettiamo le altre vetture

(Di domenica 18 giugno 2023) “Sonotreni efficaci e green e soprattutto che riducono quei ritardi che ogni tanto si verificano”. Per Franco Lucente (FdI), assessore ai trasporti e alla mobilità sostenibile, a quanto pare, i ritardi dei convogli“si verificano ogni tanto”, un’affermazione che andrebbe girata ai pendolari che utilizzano quotidianamente il gestore del trasporto passeggeri su rotaia in Lombardia. Chissà se concorderebbero, visto che, secondo Letizia Moratti, ex vicepresidente della Regione nella scorsa legislatura, non certo un’agguerrita leader di uno dei tanti comitati pendolari, sarebbero “più di 2mila i treni soppressi ogni mese, 2.300 con ritardi superiori ai 15 minuti”. Lo stato maggiore die Ferrovie Nord Milano, presenti il presidente Attilio Fontana e gli assessori Lucente e Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Lega), ...

Il nuovo servizio di vetture 'Tutto Bici' di Trenitalia , infatti, consiste in unaintegrativa dove possono essere trasportare 64 bici per viaggio , per un totale di 896 posti bici al giorno ...Quando si raggiunge quel limite, è come se ladi Cenerentola si trasformasse in una zucca: ... o intelligenza artificiale generale (Agi) Sono molto più concentratobenefici per tutti noi. ...Il piccolo Louis incon la sorella Charlotte al Trooping the Colour, 17 giugno 2023 (Getty ... chesocial non hanno fatto a meno di ricordare la regina che non c'è più. Lo scorso anno, il ...

Treni, carrozza aggiuntiva per le bici sui regionali veloci fra Emilia ... Sestopotere

I momenti più belli e significativi legati ai festeggiamenti per il Trooping The Colour durante il regno della regina Elisabetta ...Milano - L’opera di Giovanni Testori incontra la quotidianità a bordo di un treno che corre da Milano per Asso (Como), verso luoghi del cuore dell’artista , che lì trascorreva le vacanze e ha scelto q ...