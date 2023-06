In B ci va il Lecco | torna l’incrocio rovente tra Benevento e Foggia

Leggi su anteprima24

(Di domenica 18 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ultimo verdetto della stagione 2022/23 è stato sancito: è illa quarta squadra promossa in serie B. I lombardi fanno compagnia a Feralpi Salò, Reggiana e Catanzaro, che avevano guadagnato l’accesso al torneo cadetto attraverso la porta principale, vincendo i rispettivi gironi di competenza. Ilè invece dovuto passare per i play off, una lotteria infinita che lo ha visto vincitore al termine del doppio confronto in finale contro il. Al 2-1 ottenuto in trasferta nella gara di andata allo stadio Zaccheria ha fatto seguito il 3-1 conquistato nel ritorno, in un Rigamonti Ceppi infuocato. A nulla è valso, per i satanelli, il vantaggio iniziale firmato da Bjarkason. Proprio come era accaduto allo Zaccheria, infatti, ilè venuto fuori rimontando con le reti di Lepore (su ...