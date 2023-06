Il vaffa di Stefania Orlando alla Rai? Fuga di massa | cosa sta succedendo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023)ha rilasciato un'intervista al settimanale Nuovo Tv in cui ha dato qualche indizio sul suo futuro televisivo. È probabile che nella prossima stagione non si vedrà più in: sebbene desideri continuare a fare i suoi interventi a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano, è probabile che lamigri verso Discovery. “Qualbolle in pentola ma non in”, ha dichiarato nell'intervista. Un eventuale abbandononon sarebbe facile per lei, che è sempre stata affezionatatv di Stato, sebbene sia stata Mediaset con il Grande Fratello Vip a rilanciarla a livello televisivo negli ultimi anni. In attesa di capirele riserverà il futuro, e soprattutto se ...