(Di domenica 18 giugno 2023) Una visita lampo, improvvisa e non accompagnata da anticipazioni mediatiche. Così, giovedì mattina,è sbarcato in Italia, a, ed è stato ricevuto prima dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani, poi dalla Presidente del Consiglio Giorgia Mi. E cosa si sono detti? Per capirlo bisogna andare oltre i brevi tweet e le note ufficiali diramate al termine dei colloqui. Perché lì si fa riferimento a macro-categorie forniscono solo un contesto: intelligenza artificiale, denatalità, cyber Security e altro. A parlare, invece, sono le dinamiche di questa visita.in Italia, tra incontri e indiscrezioni Innanzitutto,ha incontrato (accompagnato da Andrea Stroppa) solo il Ministro degli Esteri e non altri capi dei dicasteri più “in linea” con la sua ...

Allo stesso modo, assegno ben poca importanza ai fittizi avversarisistema dell'Ospizio. I ... In un certo, non vi sono opposizioni nell'Ospizio. Gli ecologisti e il Fronte Nazionale non si ...Il nuovoestetico era quello che nasceva sfrecciando per una città bruciata sopra la corazza ... fino al suo errare da Parigi a tutte le capitali europee dagli anni Ottanta all'inizioterzo ...Perciò chi haproprio dovere una idea analoga, Dio o non Dio, e cerca di conformarsi a quell'... Innanzi a quell'Imalaia di certezza e di volontà, la discussione non avrebbe avuto. Quando ...

Servizi, restyling e senso del territorio La Sentinella del Canavese

Su tutto un senso ampio di ricerca in grado di ammaliare: se Battiato è stato il maestro, Rocchi è stato il maestro del maestro, avendo instillato in Franco diverse suggestioni che il siciliano ...A tutti gli italiani è chiaro che nei primi due decenni del XXI secolo l’economia del nostro Paese ha vissuto uno dei periodi più critici della sua storia. Siamo cresciuti ...