Il Psg ha scelto Luis Enrique L’Equipe

(Di domenica 18 giugno 2023) Il Psg voleva sostituire Galtier con l’ex tecnico del Bayern Monaco Nagelsmann che però ha rifiutato l’incarico. Nelle ultime ore era saltato fuori il nome di Conceiçao come uno dei papabili successori di Galtier. A Doha, invece, si parlava dicome il favorito a sedersi sulla panchina parigina.conferma le voci dal Qatar: “dovrebbe essere il prossimo allenatore del Paris-Saint-Germain. Il club parigino è convinto di non essere più molto lontano da un accordo con l’ex allenatore della Spagna (53 anni) e spera di poterlo annunciare questa settimana. E’ ancora tutto in fase di risoluzione, ma sembra che le due posizioni siano molto vicine”. Ancora: “potrebbe aver espresso una certa riluttanza alla fine dei primi incontri ...

Si sta per concludere il lungo casting per la panchina del Paris Saint Germain. Secondo l'Equipe, dopo aver già parlato con Julian Nagelsmann, ilavrebbeLuis Enrique, ex allenatore di Roma, Celta Vigo, Barcellona e Spagna. Non è ancora tutto fatto, ma come scrive il quotidiano le posizioni tra le parti si sono notevolmente ...Un rendimento da uomo mercato: hadi non rinnovare il contratto in scadenza con il Borussia ... Non poteva mancare il club più ricco di Francia, il: offre all'attaccante un contratto più ......un anno di contratto ma non più necessità di accelerare il negoziato dopo che il Napoli haGarcia. Nelle prossime ore potrebbe emergere il prescelto. Leggi anche Giallo Ugarte: 'Vado al'. ...

Il Psg ha scelto Luis Enrique, l'annuncio settimana prossima - Sportmediaset Sport Mediaset

Sfumato Nagelsmann, il PSG è sempre più vicino al nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da l'Equipe, Luis Enrique sarebbe pronto a firmare un contratto con il club francese fino al 2025. Nel week ...È l'ex CT spagnolo il prescelto per la panchina della squadra della capitale francese, dopo che le trattative con Julian Nagelsmann non sono andate a buon fine.