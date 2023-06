Il Papa | ' Grazie per vicinanza durante lmia degenza in ospedale'

Lo ha affermatoFrancesco nel suo primo appuntamento pubblico dopo l' intervento all'addome e ...a tutti,a voi,di cuore!". Francesco, inoltre, ha ricordato la Giornata ...CosìFrancesco , con la voce ancora debole ma regolarmente in piedi, ha aperto l'Angelus in piazza San Pietro: il primo dopo il ricovero al Policlinico Gemelli a Roma. Accolto da un lungo ...a tutti,a voi,di cuore". CosìFrancesco, che è tornato a recitare l'Angelus in piazza San Pietro, il primo dopo il suo ricovero all'ospedale Gemelli. Il pontefice è stato ...

Papa Francesco all'Angelus dopo le dimissioni dal Gemelli: "Grazie ... RaiNews

"Con grande tristezza e dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. Sembra che il mare era calmo". Lo ha detto papa Francesco al su ...“Con grande tristezza e tanto dolore penso alle vittime del gravissimo naufragio avvenuto nei giorni scorsi al largo delle coste della Grecia. E sembra che il mare fosse calmo. Rinnovo la mia preghier ...