Il Papa | ' Grazie per vicinanza durante la mia degenza in ospedale'

di cuore', ha detto. Leggi AncheFrancesco: 'Momento cruciale per l'umanità, stabilità a rischio' Il Pontefice ha poi continuato: 'Dio non è distante, ti ama. Il Signore è lì con te ...Nella prima parte della preghiera, ilsi è soffermato sui concetti più "spirituali" della riflessione sulla pagina del Vangelo di oggi. "Dio non è distante, ma è Padre, ti conosce e ti ama ; vuole tenerti per mano, anche quando vai ...CosìFrancesco , con la voce ancora debole ma regolarmente in piedi, ha aperto l'Angelus in piazza San Pietro: il primo dopo il ricovero al Policlinico Gemelli a Roma. Accolto da un lungo ...

Il Papa all'Angelus: 'Grazie per l'affetto e la vicinanza' - Politica Agenzia ANSA

Questa vicinanza umana e spirituale è stata per me di grande aiuto e conforto. Grazie a tutti di cuore…». Papa Francesco si affaccia a mezzogiorno dalla finestra del Palazzo Apostolico, in piedi ...ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la mia gratitudine a quanti, nei giorni del mio ricovero al Policlinico Gemelli, mi hanno manifestato affetto, premura e amicizia, e mi hanno assicurato il soste ...