Il Napoli vuole Baldanzi | contatti avviati | la richiesta dell’Empoli

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilscommettere tutto su Tommaso: l’Empoli chiede una cifra importante per il suo gioiello. Conclusa la stagione calcistica 2022/2023 per i club, il mese di giugno è dedicato alle nazionali, impegnate in gare amichevoli, match di qualificazioni ai prossimi campionati continentali e Nations League. L’Italia di Roberto Mancini giocherà proprio oggi la finale per il terzo posto della Nations League: alle ore 15, gli azzurri saranno impegnati contro i padroni di casa dell’Olanda. Ma se la Nazionale maggiore continua a non convincere e macinare risultati deludenti, c’è un’altra Italia che ha fatto vedere grandissime cose nell’ultimo mese. Si tratta dell’Under 20 di Carmine Nunziata, capace di arrivare in finale al Mondiale di categoria (persa per 1-0 contro l’Uruguay) per la prima volta nella storia della Nazionale. Tra ...

Per Gedson il Besiktasnon meno di 20 milioni. Per lui ci sarebbe poi anche l'incognita dell'... Il candidato forte resta il polacco delZielinski, che non ha ancora rinnovato il contratto ...Pagato fior di milioni dalper averlo dalla squadra francese del Lille, il nigeriano Osimhen ... Chicostruire una rosa di livello per il prossimo torneo di Fantacalcio, farà bene a dare un'......(Luigi D'Oriano) è un ragazzo timido ed estroverso che fin da bambino ha la passione per la musica efare il Dj. Fa le pulizie in un negozio di dischi e tenta la carriera di Dj rionale a,...

Da Napoli, Ritorno di fiamma per Amrabat. Napoli vuole sfruttare ... Labaro Viola

Romelu Lukaku vuole solo l'Inter. L'attaccante belga nei prossimi giorni avrà un incontro con il Chelsea in cui comunicherà la sua volontà di non accettare nessuna offerta che non sia quella dei neraz ...La Lazio vuole da tempo Piotr Zielinski, pupillo di Maurizio Sarri, e ora è pronta a muoversi. A scriverlo è il Corriere dello Sport ...