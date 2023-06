Il Napoli fa spesa in casa Salernitana | il calciatore granata costa 25 milioni

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilpensa al top dellacome primo acquisto da regalare a Garcia: ilha una clausola di 25. Manca poco all’inizio del calciomercato, la sessione estiva prenderà il via il prossimo 1° luglio. Inc’è tanta attesa per scoprire quale sarà la squadra con cui Rudi Garcia proverà a difendere il titolo di campioni d’Italia. Un obiettivo difficile, ma che il tecnico francese proverà a raggiungere con tutte le sue forze. Per farlo però servirà appunto una mano dal mercato. In primis, dopo aver ormai perso Kim Min-jae per colpe non della società (ha una clausola rescissoria), l’obiettivo è quello di trattenere Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultima Serie A e seguito da mezza Europa. Intanto, però, la squadra mercato ...