Il Napoli brucia l’Inter | il primo rinforzo può essere un ex Juve | i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 18 giugno 2023) Dopo il rebus allenatore, in casaresta da sciogliere il dubbio sul possibile sostituto di Kim. Gli azzurri hanno individuato l’obiettivo:ta, arriva l’exntus Anche questa volta, Aurelio De Laurentiis ha stupito tutti. Mentre tutti si aspettavano l’annuncio di Christophe Galtier come prossimo allenatore del, il presidente azzurro ha annunciato l’arrivo di Rudi Garcìa sulla panchina azzurra. L’ex tecnico della Roma, dopo una parentesi all’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, torna a guidare una squadra in Europa e ha l’obiettivo di non far rimpiangere Luciano Spalletti. Quello del tecnico francese sarà ovviamente un compito non facile. Subentrare al tecnico che dopo 33 anni ha riportato lo scudetto aè certamente un’impresa ardua. La piazza partenopea ...