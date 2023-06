Il Lecco torna in serie B dopo 50 anni | battuto il Foggia in finale playoff di serie C

(Di domenica 18 giugno 2023) Non è solo il giorno di Franco Lepore, autore di una doppietta e osannato dal Rigamonti-Ceppi. È soprattutto quello del, che a casa propria batte ilper 3 a 1,il la vittoria per 2 a 1 in trasferta, e riconquista laB, a 50e un giorno dall’ultima volta. Una cavalcata trionfale quella della squadra lacustre, cheil terzo posto nel girone A dellaC si è disfatta dell’Ancona, e le due seconde classificate Pordenone e Cesena. Ilè così condannato a rimandare ancora i propri sogni dicadetta, per la terza volta nella sua storia. Le prime due erano state nel 2007, contro l’Avellino, e nel 2016, quando ad avere la meglio fu il Pisa di ...

