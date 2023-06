Il cane gli rosicchia l’alluce fino all’osso mentre dorme | “Così facendo mi ha salvato la vita”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) “Stavondo quando mia moglie è entrata in soggiorno e ha urlato ‘svegliati David, ilti sta divorando il piede‘”. Parole di David Lindsay, 64 anni, muratore in pensione che vive a Cambridge e la cui storia è raccontata dal Mirror. Com’è possibile che il suo cucciolo di bulldog di 7 mesi, Harley, gli abbia mordicchiato il piede arrivano “”? E soprattutto, che lui non si sia svegliato per il dolore? Ebbene, solo dopo l’urlo della moglie, Lindsay ha aperto gli occhi, ha visto il dito coperto di sangue ma, cosa più importante, si è accorto di non avere la minima sensibilità alla gamba. Una volta arrivato in ospedale, i medici gli hanno detto che due vene erano completamente intasate e ora David è in attesa di capire se gli verranno applicati due stent. “Il mio cucciolo mi ha morsicato il dito ma ...