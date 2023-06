Il Brasile in nero per la prima volta nella sua storia | il motivo

(Di domenica 18 giugno 2023) Ilcontinua la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti con l’obiettivo di riscattare il risultato dell’ultimo Mondiale. La squadra è scesa in campo per la partita amichevole contro la Guinea e il risultato di 4-1 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. Nel primo tempo le marcature di Joelinton e Rodrygo,ripresa Militao e Vinicius su calcio di rigore. Per lailè sceso in campo con una maglia nera. Dopo essersi inginocchiata a inizio partita, la Seleçao ha giocato con questa divisa inedita, tornando alla tradizionale casacca verdeororipresa. Ilriguarda la lotta contro il razzismo ed i recenti episodi contro Vinicius. Proprio il calciatore del Real Madrid ha ...

L'ha vinta in scioltezza il, per ora, di Menezes , aspettando Ancelotti . Senza Neymar, segnano Joelinton , Rodrygo , Militao e Vinicius , il più atteso, che con la 10 sulle spalle ha ...La Federcalcio delprende una forte posizione contro il razzismo. Nello specifico, nell'amichevole odierna trae Guinea, i 'verdeoro' sono scesi in campo con un kit tutto, 'in lutto' contro il razzismo, e con la maglietta più importante di tutti, la numero 10, sarà indossata da Vinicius Jr., ...BARCELLONA (Spagna) - Per la prima volta nella propria storia la nazionale brasiliana scenderà in campo con la maglia nera: "Contro il razzismo non c'è partita", scrive l'account ufficiale su Twitter.

