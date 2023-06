In casa Juventus stanno iniziando a delinearsi le strategie in vista delle prossime stagioni, l'attaccante non ha dubbi: 'Conte è di casa'Piano piano, a piccoli passi, il mercato della Juventus sta ...Parola aiDopo il rinfresco e prima del film, i tifosi hanno avuto l'occasione unica di ... Matri invece: 'Non sottovalutiamo i nostri 'prodotti' come il troppo criticato Ciro Immobile. ...'Ad essere onesti, si tratta solo di affrontare partita per partita e concentrarsi su ciò su cui possiamo concentrarci - ha detto il 22ennedel City - . Non mi piace concentrarmi sul futuro o ...

Il bomber avverte Allegri: “Conte di casa alla Juve”. E torna un altro ex CalcioMercato.it

In casa Juventus stanno iniziando a delinearsi le strategie in vista delle prossime stagioni, l'attaccante non ha dubbi: "Conte è di casa" ...Soltanto il calciomercato ci potrà dire se l’ultima tappa del bomber svedese sarà nella provincia monzese, intanto San Siro aspetta la sua potenziale ultima sfida col Milan.