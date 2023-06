Zlatanha deciso di appendere gli scarpini al chiodo una volta per tutte. Non tornerà più a ...di lasciarmi alle spalle tutti i nuovi Zlatan fatti da me, tutti quelli che hanno il ...Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile": Zlatanaffida a un'immagine ... E l'eredità chedi lasciarmi alle spalle - scrive - sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. ...E l'eredità chedi lasciarmi alle spalle sono tutti i nuovi Zlatan fatti da me. Tutti quelli ... Nel suo post pubblicato su Instagram,rivolge anche un pensiero a Mino Raiola , suo ...

Ibrahimovic: “Spero di lasciarmi alle spalle tutti i nuovi Zlatan con cuore di leone” ItaSportPress

Il commovente messaggio di Ibra: dal grazie a tutte le squadre di cui ha fatto parte al riferimento a Mino Raiola ...Un sogno che si è trasformato da impossibile a possibile”: Zlatan Ibrahimovic affida a un’immagine in bianco ... trovato pace nella mia nuova patria a Milano. E l’eredità che spero di lasciarmi alle ...