(Di domenica 18 giugno 2023) Gli svizzeri dibattono sull'età in cui i bambini dovrebbero iniziare ad andare in bagno da soli, con iche diventano motivo di controversia. L'articolo .

...sera sia nel forese che nelle ZAI si dovranno esporre i contenitori di indifferenziata e, ... Di entrambi i kitparte anche diversi materiali informativi, incluso il calendario per l'......valigia die di omogeneizzati e Anna non ha alterato le sue routine. Anzi, sono preoccupata per quando torneremo a Roma: dove le troverà 28 'sorelle' oppure 28 'baby - sitter' che la......con bambini da 0 ai 2 anni e gli adulti/anziani/disabili cheuso quotidiano di presidi per l'incontinenza hanno diritto a una fornitura di sacchi di colore azzurro per conferire io i ...

I pannolini fanno discutere nelle scuole. Docenti irritati: “Tendenza preoccupante, c’è chi a 11 anni lo indossava ancora”. Accade in Svizzera Orizzonte Scuola

I pannolini fanno discutere nelle scuole svizzere. A che età devono essere costretti i bambini ad andare in bagno da soli e quando invece possono indossarli «È già molto comune che i bambini vadano a ...NON CLASSIFICABILI Nonni, padri & padrini. Robert De Niro e Al Pacino, due nomi spesso associati: entrambi newyorkesi, entrambi italo-americani, sono diventati famosi nello stesso periodo (li ricordia ...