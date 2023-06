(Di domenica 18 giugno 2023) Roma, 18 giu – Quando si parla di inquinamento di solito si considerano le emissioni di anidride carbonica, ma il principale pericolo sono le polveri sottili, piccole particelle di materiale inquinate che penetrano profondamente nei polmoni e causano danni seri alla salute. A sentire gli ambientalisti, idove questa fonte di inquinamento è più alta sono quelli occidentali, ma uno studio dell’università di Oxford rivela qualcosa di completamente differente. Vediamo allora, in tal senso, quali sono ipiùal. Ipiùalnel rapporto dell’università di Oxford In un rapporto recentemente pubblicato dalla prestigiosa università britannica, emerge che il Paese più inquinato alè il Nepal, con una ...

Setteafricani alla Corte dello Zar per una missione quasi impossibile: presentare un'iniziativa di pace - l'ennesima - per un negoziato sull'Ucraina. Sei capi di Stato, ilimportante dei quali il ......per coinvolgere le imprenditrici di tutta Europa. Donne che hanno fatto l'Europa guarda le foto Leggi anche › Tra call e riunioni, si perdono due giorni di lavoro la settimanaspazio ...... nessuna calamità e nessun attentato ha provocato numeri di vittime così alti come le tragedie che si sono consumate nelle acque che bagnano i suoimeridionali. Lagrave è stata quella del ...