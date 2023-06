I numeri (e gli obiettivi) del nuovo complesso militare-industriale europeo

(Di domenica 18 giugno 2023) L’autonomia strategica europea rimane ancora sulla carta, perlomeno per quello che riguarda la dimensione degli armamenti. L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio del 2022 sembrava essere stata una doccia fredda per molti leader nazionali ed europei, che li ha convinti che ‘la Storia non fosse finita’ e che la potenzaavrebbe giocato un ruolo di primo piano nelle dinamiche geopolitiche del XXI secolo. Con il passare dei mesi, lo sforzo coordinato dei paesi membri ha permesso all’Unione di sostenere la resistenza di Kyiv all’invasione russa con armi, munizioni ed altri equipaggiamenti non letali. Mentre questi pacchetti di aiuti venivano confezionati, a Bruxelles così come nelle capitali europee diventava sempre più chiaro il fatto che l’arsenalefosse ridotto agli sgoccioli. Il progressivo svuotamento ...

Alcunidi questa edizione: 14 Capitoli 456 Pagine 281 Figure 102 Tabelle 32 Link a Fonti ...figura ( ISBN 978 - 8836013869 ) PORTA UN ESPERTO DI ECONOMIA NELLA CONVENTION DELLA TUA AZIENDA...Mostra invecediversi l' Hotel Bisanzio , in centro città. La direzione registra infatti una perdita del 40 percento rispetto a maggio 2022: sia il rinvio dell'Omc e sia i mass media esteri ......del Veneto Luca Zaia rispetto ai dati pubblicati su La Bussola di Veneto Lavoro con isull'... Ottimo il dato dei giovani, buono anche quello delle professionalità individuata frastranieri ...

Videogiochi in numeri, gli ultimi dati USA vi stupiranno: le donne giocano (e tanto!) Everyeye Videogiochi

Il progressivo svuotamento degli arsenali non suggeriva solamente l’impossibilità dell’Unione a continuare a inviare rifornimenti all’Ucraina; esso implicava che, in caso di escalation, l’Europa non ...Mancano quattro giorni al draft NBA (22 giugno 2023, ore 20:00 ET), si stanno svolgendo gli ultimi allenamenti individuali in cui le squadre possono fare conoscenza dei giocatori da selezionare, non..