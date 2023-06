I curdi processeranno i 10mila foreign fighter Isis ignorati dall’Occidente “Nostra inazione rischia di creare generazioni di terroristi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 giugno 2023) Sono passati quattro anni dalla caduta dello Stato islamico, ma più dicombattenti stranieri sono ancora rinchiusi nelle carceri e nei campi del Rojava, regione a maggioranza curda nel Nord-Est della Siria, in attesa di essere processati. L’Amministrazione autonoma del nord-est della Siria (Aanes) chiede da tempo agli Stati occidentali di riprendersi i propri cittadini e di processarli una volta in patria, ma le richieste delle autorità curde sono rimaste largamente inascoltate. Anche la proposta di istituire un tribunale internazionale non ha avuto seguito, mentre si ignorano gli effetti di lungo periodo sui minori detenuti nei campi e sulleche verranno ancora dopo. L’Amministrazione autonoma, nata a seguito della guerra civile siriana, ha infatti difficoltà a garantire la sicurezza dei luoghi in cui sono detenuti i combattenti e ...