I conflitti non hanno un esito inevitabilmente violento | così si smonta il mito bellicista

(Di domenica 18 giugno 2023) di Pasquale Pugliese In un tempo nel quale non solo la guerra è tornata perfino in Europa, ma il bellicismo – ossia l’ideologia della guerra – ha assunto un’inedita centralità mediatica e politica nella storia repubblicana del nostro Paese, la traduzione in italiano dell’importante lavoro sulla resistenza civile della ricercatrice statunitense Erica Chenoweth Come risolvere i. Senza armi e senza odio con la resistenza civile (2023) – grazie all’impegno di Angela Dogliotti del Centro studi Sereno Regis di Torino e delle Edizioni Sonda – rappresenta una contro-narrazione rispetto alla vulgata della inevitabilità dell’dei. Una vera e propria decostruzione di un. Questo volume è uno degli esiti dello studio ultra decennale, svolto insieme a Maria Stephan, sulla ...