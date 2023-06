I complottisti su quello che non è un “Green Pass globale”

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 18 giugno 2023) C’èche rilancia titoli allarmistici. Poi c’è il “velavevodettista”. Infine, c’è chi alimenta l’onda lunga delle polemiche per un pugno di like. Il (non) caso diche – erroneamente – è stato “sintetizzato” da parte della stampa sotto l’etichetta di(oUniversale) ha fatto clamore negli ultimi giorni. Da una parte i giornali e i siti di “informazione” che non sono stati in grado (alcuni volontariamente) di spiegare l’argomento; dall’altra chi sui social ha ritirato fuori vecchie teorie del complotto che, però, sono smentite dal progetto della certificazione digitale. Certificazione digitale, perché dietro non c’è complotto Ma di cosa stiamo realmente parlando? Dell’accordo ...